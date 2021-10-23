США обучают военных Кыргызстана борьбе с терроризмом

Временная поверенная в делах посольства США в Кыргызской Республики Соната Коултер поздравила сотрудников МВД и ГКНБ с окончанием обучающего курса программы содействия борьбе с терроризмом «Иностранные боевики: оперативная и следовательская деятельность». Сотрудники американских и кыргызских правоохранительных органов и служб обеспечения общественной безопасности расширили сферы сотрудничества и приобрели знания и навыки для выявления, расследования и отслеживания иностранных боевиков-террористов в регионе.

Соната Коултер отметила, что США и КР тесно сотрудничают в борьбе с бичом терроризма, и заявила: Америка готова на углубление партнерства в будущем.

Курс «Иностранные боевики: оперативная и следовательская деятельность» является первым курсом программы содействия борьбе с терроризмом, проводимым в Кыргызстане с 2018 года; шесть дополнительных ее курсов запланированы в стране до апреля 2022-го.

Программа содействия борьбе с терроризмом (ATA) действует в большинстве государств Центральной Азии, ежегодный региональный вклад оценивается в $1,3 миллиона.

Основанная в 1983 году, она является ведущим поставщиком правительства США в области предоставления обучения и оборудования для борьбы с терроризмом для иностранных правоохранительных органов. ATA получает финансирование и руководство по развитию от Бюро по борьбе с терроризмом и находится в ведении Службы дипломатической безопасности (DSS).

Через нее персонал службы дипломатической безопасности способствует развитию потенциала партнеров правоохранительных органов за рубежом в сфере противостояния терроризму с помощью курсов, расширения знаний и развития тактических навыков для обнаружения, сдерживания и пресечения террористической деятельности.