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Общество

В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства

В аэропорту Шереметьево снова задержали пассажиров рейсов из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили представители диаспоры.

По их словам, пока неизвестно, сколько человек находится в аэропорту.

«Известно, что прилетели три рейса. Многих пассажиров не выпускают из аэропорта», — сказали представители диаспоры.

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В посольстве КР в РФ заявили, что направлена нота в МИД России.

«ФСБ проверяет кыргызстанцев с целью выявления лиц, изменивших персональные данные. Сотрудники посольства выехали на место», — рассказали в диппредставительстве.

Напомним, 6-7 октября в аэропорту Шереметьево около 300 граждан Кыргызстана, прилетевших из Бишкека и Оша, не смогли сразу пройти паспортный контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211347/
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