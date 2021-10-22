В Москве вновь кыргызстанцев не выпускают из аэропорта. Комментарий посольства

В аэропорту Шереметьево снова задержали пассажиров рейсов из Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили представители диаспоры.

По их словам, пока неизвестно, сколько человек находится в аэропорту.

«Известно, что прилетели три рейса. Многих пассажиров не выпускают из аэропорта», — сказали представители диаспоры.

Читайте по теме Задержание кыргызстанцев в Шереметьево: пограничная проверка завершена

В посольстве КР в РФ заявили, что направлена нота в МИД России.

«ФСБ проверяет кыргызстанцев с целью выявления лиц, изменивших персональные данные. Сотрудники посольства выехали на место», — рассказали в диппредставительстве.

Напомним, 6-7 октября в аэропорту Шереметьево около 300 граждан Кыргызстана, прилетевших из Бишкека и Оша, не смогли сразу пройти паспортный контроль.