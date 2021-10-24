25 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-19.00 — село Орто-Сай (улицы Рысмендиева, 2, 3, 3а, Ормокоева, 49);

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 17;

10.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Жумабека, Суюмбаева, Огонбаева, Баетова, Салиевой, переулки Аламединский, Ураженский;

9.00-18.00 — жилмассив «Колмо», отрезки улиц Волковой, Месароша, Троицкой, Бейшеналиевой, Зеленой, Ала-Арчинской, переулок Мраморный, улица Боконбаева, 249, 251;

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй 39-47, 4-6), «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Куль, Шералиева, Сандык-Тор);

9.00-16.00 — село Чон-Арык (улица Северная, переулки Шушенский, 50 лет Победы).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-19.00 — села Берлик (улицы Лесная, Токтогула, Новая, Жумалы), Гроздь (улицы Гроздинская, Садовая, Верхняя Ат-Баши, Пятилетка, Мелиораторов, Заводская), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Октябрьская, Шаршеналиева, Комсомольская, Фрунзе, Школьная, переулки Почтовый, Клубный, Больничный, контуры 578, 569, 554), Карла Маркса (улица МТФ), Башкара-Суу, Сарбан, Заречное, Арашан (улицы Клубная, Генерала Акматова, Кошокбека, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Пушкина, Виноградная, Яковенко), Беш-Кунгей (улица Садовая, переулок Садовый), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Веселая, Родниковая, Набережная, Полевая, Новая, Октябрьская, Садовая, Молодой Гвардии);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Белек (улицы Новая, Токтогула, Фрунзе), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеева, Таш-Рабат, Проектируемая, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, Вторая Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Садовая, Новостройка, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улица Проектируемая), Калтар, Достук, Новопавловка (улицы Ынтымак, Проектируемая, ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Комсомольское (улицы Средняя, Пионерская, Карасуйская, Опытная, Чуйская, Школьная, Молодежная, Проектируемая, Восточная, Лесная, Дорожная, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Лесное (улицы Новая, Западная, Средняя, Северная, Центральная, Атбашинская, Проектная, Восточная), Манас (улицы Северная, Комсомольская, Западная, Степная, Совхозная, Мира, Широкая, Новая, Зеленая, Пионерская, Тупиковая, Переулочная, Заводская, Проектируемая, Гагарина, Средняя, Южная, Пушкина);

8.00-12.00 — села Кызыл-Туу (улицы Жылымыш, Проектируемая, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Заречная, Свечникова, Билалы, Абакир, Конок, Жылжымышова, Кенжебек у. Назара, Якупбаева, Табышалиева, Кулова, Молдобай), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новое (улицы Строительная, Мичурина, Калинина), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары), Жыламыш (улицы Сад-Огород, Нуркан, Водозабор, Жыламыш, Байтору, Школьная, Урочища);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Беловодское (улицы Комсомольская, 50 лет Киргизии), Беш-Корюк (улицы Мааке, Баетова, Беш-Корюкская, Эсенгулова, Центральная, Касымкулова);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улица 8 Марта), село Ставрополовка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — Каинды (улицы Молодежная, Пролетарская, Труда, Семафорная, Карбышева, Больничная, Кривенко, Джуматаева, Пионерская, Кабельная), села Вознесеновка (улица Центральная, детсад, здание айыл окмоту), Панфиловка (улицы Северная, Ташкентская, Базарная, Октябрьская, Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка, станция «Ивановка»;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Милянфан, Нижний Норус, Ленинское (улицы Полевая, Садовая), Киргшелк (улица Садовая), Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина, Строительная), Тогуз-Булак;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улицы Слободская, Болеболаева, Дружбы, Спортивная);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Прогресс (улица Ленина), Шамшы (улица Советская), Мээнткеч, Кызыл-Аскер, Алга, Бурана, Золотая Осень, Калыгул;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Исраилова), Бообек.

3 Таласская область Таласская область