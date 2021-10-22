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Общество

Глава Минздрава придумал, где можно открыть новую детскую больницу

В Бишкеке планируется открыть новую детскую больницу. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, в советское время на 500 тысяч жителей столицы приходилось две детские больницы. «А сейчас уже больше миллиона жителей. В Республиканском диагностическом центре откроем третью детскую больницу, чтобы дети не страдали от отсутствия мест», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

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Напомним, в целях разгрузки Городской детской больницы скорой медицинской помощи (3-я детская) и Национального центра охраны материнства и детства на базе диагностического центра с 22 октября развернут временный инфекционный стационар для госпитализации и лечения детей с ОРВИ и внебольничной пневмонией.

«А с нового года планируем открыть там постоянный стационар. Буду добиваться финансирования с 1 января 2022 года. Там можно разместить около 250-300 больных. Сейчас открываем 4-5-й этажи, в последующем откроем 3-й этаж. Если найду учреждение, куда можно перевести сотрудников диагностического центра, то на этой базе будет полностью детская больница», — поделился своими планами Алымкадыр Бейшеналиев.

Напомним, о строительстве новой детской больницы говорится не первый год. Одна из них должна была появиться в 2019 году. Родители маленьких пациентов неоднократно жаловались на несоответствующие условия в детском стационаре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211265/
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