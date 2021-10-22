Афиша Бишкека на выходные: фестивали, концерт и балет

Театр

23 октября. Вечер памяти Эркина Касымова

В исполнении ведущих солистов оперы прозвучат произведения мировой оперной классики, романсы, советские песни, сочинения Эркина Касымова. Дирижер — заслуженный артист КР Нурматбек Полотов. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

24 октября. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. Его музыка удобна для танца, мелодична. Он долгие годы жил в России, где в 1877 году и написал балет «Дон Кихот», премьера которого прошла на сцене Большого театра в Москве.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

23 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

23-24 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

14-27 октября. Выставка к 80-летию кыргызского кино

Представлено более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. Более 90 процентов выставляются на обозрение публики впервые и сделаны специально для этой экспозиции. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

19 октября — 4 ноября. Персональная выставка Асаналы Бейшенова

Асаналы Бейшенов работает в различных жанрах — портрет, пейзаж, натюрморт. Он активно участвует в многочисленных пленэрах, поездках по республике и за рубеж. Его работы, которые узнаваемы по особой цветовой гамме, стали явлением в кыргызской живописи, их приобретают различные музеи и галереи. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21 октября — 4 ноября. Выставка Заслуженного деятеля искусства Туркменской ССР Орадова Шыхдурды

В его картинах изображена жизнь людей и ценность традиций казахского народа, которые пронесены сквозь призму времени.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

22 октября — 14 ноября. Фотовыставка «Власть чувств. Германия 19|19»

Выставка познакомит посетителей с 20 эмоциональными состояниями человека, даст

наглядное представление об истории демократии и диктатуры в Германии, проследит не

только константы и переломы, но и конъюнктуру этих эмоций за последние 100 лет.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

23 октября. Фестиваль спорта

В программе показательные выступления спортивных школ Бишкека, мастер-классы от тренеров, олимпийских призеров, чемпионов мира, Азии и Азиатских игр.

Парк «Адинай», 15.00.

23-24 октября. Ш оу на японских барабанах

Музыканты группы «Тендо» описывают предстоящее шоу как форму, связывающую два совершенно противоположных мира: повседневный и духовно-культурный.

Дубовый парк, 18.00.

24 октября. Закрытие велосезона

В программе велопробег, викторины, конкурсы, напитки, призы и подарки.

Парк Победы имени Даира Асанова, 9.00.

24 октября. Гик-фестиваль JOYFEST 3.0

Фестиваль для любителей гик-культуры (аниме, комиксы, игры, мультики). В программе косплей-шоу, конкурсы, сценки, неоновое шоу, аллея авторов, танцы, зона игр, презентации, выступление группы The Curtains.

НЦДЮ «Сейтек», 14.00.

24 октября. Вечер поэзии

Будут любимые стихи участников литературного клуба Абажур, а также открытый микрофон для всех желающих с вашими любимыми или авторскими поэтическими произведениями.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

24 октября. Вечеринка в стиле латино

Приходите танцевать под лучшие латиноамериканские мелодии в исполнении Османи.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Мастер-классы, лекции

23 октября. Мастер-класс по созданию мандалы

Карл Юнг считал, что мандала является визуальным проявлением бессознательного, доступным для понимания языком, которым может говорить наша душа, проявляя себя, раскрывая себя миру.

Винный магазин «Винтаж» (улица Исанова, 100), 18.00.

23 октября. Лекция о жизни и творчестве Данакан Адашкановой

Лекция в рамках цикла «Творчество художниц Кыргызстана: Советский период». Лекторка — Шайым Обозов. Затем вы можете присоединиться к сопровождающей коллаж-арт-терапии. Регистрация по ссылке.

Творческая мастерская «Синергия», 17.00-19.00.

Для детей

24 октября. Спектакли «Не улетай» и «Амалдуу мышык»

«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

В сказке «Амалдуу мышык» ненасытные мыши уничтожили все припасы в доме бабушки Кулипы. На помощь ей приходит кот и придумывает план истребления грызунов.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.