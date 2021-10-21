Инвентаризация. При рассмотрении закона об НКО Минюст нарушил регламент

В активной фазе находится процесс инвентаризации законодательства, стартовавший на основании указа президента Садыра Жапарова от 8 февраля. В ее рамках рассмотрен Закон «О некоммерческих организациях» Министерством юстиции и был привлечен независимый эксперт Нурлан Сыдыков.

Как отметил 24.kg представитель фонда «Гражданское участие» Айбек Аскарбеков, Нурлан Сыдыков указал чиновникам на несоответствие предусмотренных законом требований о дополнительной отчетности НКО международным стандартам прав человека. В том числе на объединение. Однако, представители Минюста заявили, что закон вообще не требует каких-либо изменений.

Заместитель министра юстиции Зарема Аскарова заявила, что в отличие от других законов решение об оценке именно этого документа об НПО не будет выноситься на голосование членов подгруппы и будет направлено непосредственно в межведомственную экспертную группу для утверждения.

По словам Айбека Аскарбекова и еще ряда юристов, в соответствии с регламентом государственные органы и руководители подгрупп не имеют права вносить документы, которые не были утверждены на заседаниях подгрупп. В свою очередь, эксперты межведомственной группы не вправе рассматривать и принимать какие-либо решения, касающиеся оценки законов, если они не были утверждены подгруппами.

«Таким образом, грубо нарушен регламент со стороны должностных лиц Министерства юстиции, что ставит под сомнение весь процесс работы по инвентаризации законодательства», — подчеркнул он.

Айбек Аскарбеков добавил, что направлено возражение на имя руководителя рабочей подгруппы в сфере государственного устройства, а также привел выдержки из доклада специального докладчика по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций.