В Бишкеке 22 октября дождь со снегом. Температура воздуха ожидается +4 градуса. День уменьшился до 10 часов 46 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 16, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 6-я, 5-я, Горького);

9.40-14.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 2-я);

14.00-19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы 1-я, 2-я, Горького), «Кок-Жар» (улица Шоокум, участок 13а), отрезки улиц Айтматова, Огонбаева, переулок Таллинский;

9.00-17.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Республиканская, Максат, Мыскал, Кулиева, Ак-Жол), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Каркыра, Кара-Булак), «Ак-Босого» (улицы Чуй 20,21, 41-47), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сулуу-Тор, Сары-Булун), Жениш, улицы Бейшеналиевой, 6, отрезок улицы Кудрука, переулок Беломорский;

9.00-16.00 — микрорайон «Джал-23», село Чон-Арык (улицы Северная, 50 лет Победы, переулок Шушенский), отрезок улицы Подольской.

18-22 октября — улица Путепроводная, Восточный БЧК, улицы Виноградная, улица Ауэзова, микрорайон «Джал-29».

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

Фото из интернета

22 октября 1994-го в соответствии с указом президента от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);

— законодательную власть осуществляет Жогорку Кенеш.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

Фото из интернета

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, он стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

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