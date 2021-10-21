Советско-немецкая вместо Великой Отечественной. Украина предложила новый термин

В Украине предложили отказаться от использования термина «Великая Отечественная война». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно информации, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предлагает называть Великую Отечественную войну «советско-немецкой войной» либо обобщенно Второй мировой войной. Терминология предложена в словаре названий и терминов, разработанном аппаратом СНБО «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса».

Словарь новых названий и терминов представлен на сайте СНБО в среду. Рекомендован для использования властям, дипломатам и СМИ.