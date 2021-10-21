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Общество

Жители Ошской области жалуются на отсутствие электричества и уличного освещения

Жители сел Ошской области жалуются на отсутствие уличного освещения и электричества в домах.

По их словам, в селах Кара-Кульджа, Ылай-Талаа, Калпак Кара-Кульджинского района ночью отключают уличное освещение, а с 9.00 до 18.00 — электричество.

На отключения также жалуются жители Оша и Таласа. «У нас в Араване все по-старому: нет света, нет воды», — пишет в соцсетях адвокат Мухайо Абдураупова.

Пользователь Зарина Турукманова сообщила, что в Таласе такая же ситуация. «В Таласе то же самое. Еще контролеры ходят. Трехфазное отопление, говорят, отключают до конца ноября якобы. На улицах освещение выключают, экономят так», — пишет она в комментариях к публикации Мухайо Абдурауповой.

Замакима Кара-Кульджинского района Талантбек Кармышаков сообщил 24.kg, что отключения производятся в целях экономии электроэнергии. «Отключаем по графику, составленному ОАО «Ошэлектро». Но не во всех селах. По всей республике отключают, даже в Бишкеке», — сказал он.
 

В «Ошэлектро» же информируют, что электроэнергию отключают из-за ремонтных работ. «Отключаем электроэнергию только при плановых ремонтных работах в целях безопасного их ведения. Плановые ремонтные работы близятся к завершению. И в скором времени снабжение электроэнергией будет бесперебойным. Информация по отключениям электроэнергии в населенных пунктах во время ремонтных работ публикуется на официальном сайте и страницах соцсетей oshelectro.kg. Уличное освещение включает и отключает местный айыл окмоту», — рассказали редакции в ОАО.

Согласно графику ОАО «Ошэлектро», на 21 октября с 9.00 до 18.00 запланировано отключение электричества в 32 селах, 12 айыл окмоту в Ошской области и на 42 улицах в Оше, Узгене и Кызыл-Кие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211126/
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