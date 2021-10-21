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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 октября вечером дождь. Температура воздуха ожидается +20 градусов. День уменьшился до 10 часов 49 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 15;
  • 9.30-11.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, Токтоналиева, 70, 72, 74, 76;
  • 11.30-12.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Шукурова, переулки Ясенский, Койташский;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Осмонкула, Аральский переулок, Карагачевая роща;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Шаты, Бегматова, Анкара, Кара-Жыгач), отрезки улицы Дачной, переулки Дачный, Аральский;
  • 9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-4, 5, 16-22, 30-41), «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Сулуу-Тор, Сары-Булун), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Ара-Кол), улица Бейшеналиевой, 4;
  • 10.00-12.00 — жилмассивы «Касым» (улицы Буурдинская, Талды-Суйская, Месароша, Профсоюзная, Салтанат, Эгинчиева), «Ынтымак», микрорайон «Достук», «110-й квартал», отрезки улиц Кайназаровой, Профсоюзной, Лумумбы;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Каракол, Тыналиева, Кара-Коо, Куюкова, Бакаева, Баба-Ата, Узун-Булак, Чапаева), улица Абаканская;
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Бухарская, Чуй).

  • 18-22 октября — улица Путепроводная, Восточный БЧК, улицы Виноградная, улица Ауэзова, микрорайон «Джал-29».

У кого намечается той

Бактыбек Райымкулов

Родился 21 октября 1969 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен».

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся всенародный референдум

21 октября 2007-го состоялся всенародный референдум, где принята новая редакция Конституции, предложенная президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым, которая и им же подписана 23 октября того же года и вступила в юридическую силу 24 октября.

7 апреля 2010-го в республике вновь произошла неконституционная смена власти, в результате которой к управлению государством пришло временное правительство. Оно решило написать собственную Конституцию, провозгласившую в КР парламентскую форму правления.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Зеличенко

Родился 21 октября 1933 года в Гомеле (Беларусь).

В системе МВД проработал 40 лет, занимая должности редактора ведомственной газеты, начальника оргметодотдела, начальника республиканской школы подготовки начсостава милиции, начальника ОПВР, заместителя начальника политотдела МВД.

На пенсию по выслуге лет вышел в 1996-м в звании полковника милиции.

Автор исторических очерков, публицистических сборников. По сценариям Леонида Зеличенко студия «Кыргызфильм» создала восемь документальных фильмов.

Активно участвовал в общественной жизни, занимался творческой деятельностью. Стал членом Союза журналистов, основателем клуба любителей детектива, составителем тематических сборников «Всегда на посту», выпускавшихся в 1972-1992 годах издательством «Кыргызстан», конкурсов знатоков права, художественной самодеятельности, на лучшую песню о милиции.

Умер поэт и драматург Жалил Садыков

из интернета
Фото из интернета. Жалил Садыков

Умер в 2010 году в возрасте 77 лет. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.

Родился 23 октября 1932-го в селе Кечи-Кемин.

Начал печататься с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.

С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».

Автор слов гимна Кыргызстана.

В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.

Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211068/
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