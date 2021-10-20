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Общество

Человеку пересадили почку свиньи. Операция прошла успешно

В Нью-Йорке хирурги провели успешную операцию по пересадке почки генно-модифицированной свиньи человеку. Орган функционирует нормально, пишет газета New York Times.

По словам директора института трансплантологии в Нью-Йорке Роберта Монтгомери, выполнившего операцию, почка была пересажена человеку на аппарате искусственного дыхания, у которого умер мозг. Она начала вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности «почти сразу», рассказал врач.

По мнению Монтгомери, генно-модифицированные свиньи «потенциально могут быть устойчивым и возобновляемым источником органов».

«Это огромный прорыв. Очень большое достижение. Но нам все еще предстоит узнать больше о продолжительности работы органа», — заявил профессор трансплантационной хирургии, который участвовал в исследовании.

Как пишет издание, если ученые найдут способ выращивать органы свиней, подходящие для пересадки человеку, то это бы стало решением для 100 тыcяч американцев в очереди на трансплантацию, среди которых болеe 90 тысяч нуждаются именно в почке.

Газета подчеркивает, что результаты исследования еще не прошли экспертную оценку и не были опубликованы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211007/
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