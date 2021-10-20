В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 146 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 542 человека, в больницах — 604. В том числе 23 человека — в крайне тяжелом состоянии, 185 — в тяжелом. Состояние 395 больных (или 65,3 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 49 человек, из них в Бишкеке — 23, Оше — 1, Чуйской области — 11, Ошской — 1, Таласской — 2, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровели 174 тысячи 815 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.