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Общество

Преступность растет. В МВД раскритиковали идею об отключении уличного освещения

Отключение уличного освещения сказалось на росте преступности в Бишкеке и в целом по Кыргызстану. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Службы общественной безопасности МВД Нурлан Исмаилов.

«По росту преступности на первом месте Бишкек. На втором — Баткенская область. Рост в Баткенской области больше связан с приграничным конфликтом. На третьем месте — Иссык-Кульская область», — сказал он.

По словам Нурлана Исмаилова, по количеству совершенных преступлений на первом месте кражи в общественных местах, на втором — хулиганства, на третьем — грабежи.

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«Мы в МВД отрицательно относимся к отключению уличного освещения ради экономии. Мы, напротив, должны стремиться к обратному. К тому, чтобы город был максимально освещенным. Статистика показывает, что в местах и районах с плохим освещением или без него уровень преступности выше», — заключил заместитель начальника Службы общественной безопасности.

Напомним, в конце сентября заместитель председателя правления Нацэнергохолдинга Замирбек Ходжомамбетов подписал распоряжение, которым приказал отключать уличное и рекламное освещение в городах и селах страны. Мэрия столицы решила оставить освещение центральных улиц.

Спустя неделю от этой идеи отказались. Хотя эксперты изначально предупреждали, что никакой экономии это не принесет, а скажется негативно на криминогенной ситуации. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210833/
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