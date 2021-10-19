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Общество

О проблемах экологии и гендерного неравенства расскажут в регионах Кыргызстана

Сегодня для воспитания экологической культуры и содействия становления принципов гендерного равенства учащихся школ Кыргызстана стартовал молодежный караван. Об этом сообщили в ПРООН.

В рамках проекта во всех областях в школах и молодежных центрах расскажут о проблемах экологии и изменения климата, гендерного неравенства, о важности трансформации существующих принципов перепотребления и прекращения использования «коричневых» методов развития.

Организаторы посетят школы в девяти селах и городах страны.

Мероприятия будут проводиться с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210800/
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