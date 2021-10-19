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Общество

В Бишкеке наградили лауреатов премии имени Салтанат Саматовой

В Бишкеке наградили лауреатов и победителей премии имени Салтанат Саматовой «Держи мою руку».

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В Кыргызстане учреждена премия имени Салтанат Саматовой

Премию в начале года учредил Общественный фонд «Помогать легко» в память о заслугах Салтанат Саматовой, оставившей в сердцах кыргызстанцев след своей работой, творчеством, вкладом в развитие филантропии.

Отмечается, что ее противостояние тяжелой болезни мотивировало многих онкопациентов бороться за свою жизнь и не боятся открыто говорить о недуге.

Премия вручается впервые и позволяет выразить признание людям и организациям Кыргызстана за весомый вклад в борьбу против рака и развитие культуры филантропии и благотворительности страны.

В номинации «Благо твори» победило Общественное объединение «Центр Ас-Сафа». В номинации «Вопреки» для пациентов выиграла Джамиля Байгазиева — мать троих детей, которая борется за свою жизнь, разрушая стигму. Открыто рассказывает о своей болезни в личном блоге. В номинации «Персона» победила Зуура Аттокурова, детский онколог из города Оша. Несмотря на онкологию, она продолжает лечить подрастающее поколение.

Напомним, что Салтанат Саматова скончалась после продолжительной болезни в августе 2018 года. Она родилась 1 марта 1972-го в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210799/
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