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Общество

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды

Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет 19 октября с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном улицей Садыгалиева, БЧК, улицей Фучика и линией железной дороги, а также в жилых районах «Кызыл-Аскер», «110-й квартал» и микрорайоне «Достук».

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210702/
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