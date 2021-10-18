Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, причина отключения — ремонтно-профилактические работы на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.

Холодной воды не будет 19 октября с 9.00 до 21.00 в районе, ограниченном улицей Садыгалиева, БЧК, улицей Фучика и линией железной дороги, а также в жилых районах «Кызыл-Аскер», «110-й квартал» и микрорайоне «Достук».

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации запастись питьевой водой.