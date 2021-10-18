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Общество

National Geographic опубликовало фото ночного неба над пиком Ленина в Чон-Алае

Фотографию ночного неба над пиком Ленина в Чон-Алайском районе опубликовало издание National Geographic Russia.

Красивый снимок сделала Юлия Жуликова. «Лунная ночь в базовом лагере у пика Ленина. Юлия мастерски охотится за красотами ночного звездного неба и другими природными пейзажами», — говорится в описании к публикации.

National Geographic — знаменитый научно-популярный географический журнал, официальное издание Национального географического общества (США). Сегодня его читают более 40 миллионов человек на 26 языках мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210676/
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