Проект «Молодежная столица СНГ» предлагают реализовать в странах Содружества

В Содружестве Независимых Государств предлагают реализовать международный проект «Молодежная столица СНГ». Об этом сообщает исполком организации.

По его данным, положение о проекте согласовано на заседании совета по делам молодежи Содружества, которое прошло в Армении.

Цель проекта — активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития.

Инициаторы предлагают реализовывать проект поочередно в странах СНГ в порядке русского алфавита названий государств.

Основные критерии отбора — это наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ также получит возможность принять на своей территории заседание совета по делам молодежи и форум молодежных общественных организаций стран СНГ.