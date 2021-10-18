09:04
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество

Проект «Молодежная столица СНГ» предлагают реализовать в странах Содружества

В Содружестве Независимых Государств предлагают реализовать международный проект «Молодежная столица СНГ». Об этом сообщает исполком организации.

По его данным, положение о проекте согласовано на заседании совета по делам молодежи Содружества, которое прошло в Армении.

Цель проекта — активизация взаимодействия государств по созданию условий для развития потенциала молодежи и молодежной инфраструктуры как значимых факторов устойчивого развития.

Инициаторы предлагают реализовывать проект поочередно в странах СНГ в порядке русского алфавита названий государств.

Основные критерии отбора — это наличие у городской администрации и общественных структур, вовлеченных в молодежную политику, общеприменимого опыта работы в этой сфере, молодежных общественных инициатив, предпосылок к международному молодежному сотрудничеству, развитая культурная жизнь, необходимая инфраструктура.

Молодежная столица СНГ также получит возможность принять на своей территории заседание совета по делам молодежи и форум молодежных общественных организаций стран СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210655/
просмотров: 110
Версия для печати
Материалы по теме
Президенты стран СНГ приняли заявление в честь 30-летия Содружества
Садыр Жапаров примет участие в заседании Совета глав государств СНГ
Выборы-2021 будут мониторить наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ
В сентябре в Казани пройдут Первые игры стран СНГ. Кыргызстан участвует
Главы правительств стран СНГ подписали ряд документов. Список
Улукбек Марипов: Недра должны служить интересам народа
Премьер-министры стран СНГ встретились с Александром Лукашенко
Улукбек Марипов примет участие в заседании глав правительств СНГ
Кыргызстан предложил выработать общие подходы к регулированию миграции
Премьеры стран СНГ обсудят сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Популярные новости
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Орхан Инанды в&nbsp;суде рассказал, как его пытали в&nbsp;полицейском участке Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
18 октября, понедельник
08:58
Предельные оптовые и розничные цены на лекарства установил Минздрав (список) Предельные оптовые и розничные цены на лекарства устано...
08:46
Проект «Молодежная столица СНГ» предлагают реализовать в странах Содружества
08:44
Молодежная сборная Кыргызстана по футболу проиграла команде из Вьетнама
08:35
Рост цен на продукты питания в Кыргызстане продолжается — Нацстатком
08:19
Выборы-2021. Аида Касымалиева решила не баллотироваться в депутаты парламента
17 октября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 октября: местами заморозки
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спортивный фестиваль
18:30
18 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет