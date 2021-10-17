Кыргызстанец Кубаныч Шамкеев стал победителем конкурса «Молодой балет мира»

В городе Сочи (Россия) определили победителей конкурса «Молодой балет мира». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

По их данным, лауреатами в младшей группе стали Макар Михалкин и София Маймула. В старшей группе жюри назвали лучшими троих конкурсантов, в числе которых оказались Вакабаяси Лири из Японии, Данила Хамзин из России и Кубаныч Шамакеев из Кыргызстана.

Конкурс имени Юрия Григоровича «Молодой балет мира» проходит в Сочи в восьмой раз. Сегодня состоится галаконцерт в Зимнем театре, где выступят победители.