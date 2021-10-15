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Общество

Сотрудники РОВД Сокулукского района подделывали документы для закрытия дел

Сотрудники РОВД Сокулукского района подделывали документы заявителей и на их основании незаконно прекращали расследование уголовных дел. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что 20 октября 2019 года в этом РОВД начали досудебное производство по факту кражи сотового телефона в жилмассиве «Ала-Тоо — 3». Но прокурорская проверка установила, что следственные органы ни разу не проводили следственные мероприятия, а лишь незаконно прекращали уголовные дела на стадии досудебного производства, подделывая официальные документы для того, чтобы показать результативность в работе.

В качестве примера приводится еще один случай от 27 марта 2021-го. В этот день должностные сотрудники Сокулукского РОВД подделали роспись пострадавшей и внесли недостоверные сведения для того, чтобы незаконно прекратить уголовное дело. Кроме того, в протоколе допроса также была подделана роспись и искажена суть его содержания.

В этом РОВД установлены еще два других аналогичных факта.

Собранные материалы зарегистрированы в ЕРПП по статьям 320 «Злоупотребление должностным положением» и 342 «Фальсификация доказательств». Начато досудебное производство.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210569/
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