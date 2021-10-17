Афиша Бишкека на неделю: выставки, концерты и спортивный фестиваль

19-22 октября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

19-22 октября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

14-27 октября. Выставка к 80-летию кыргызского кино

Представлено более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. Более 90 процентов выставляются на обозрение публики впервые и сделаны специально для этой экспозиции. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

13-19 октября. Выставка «Художественный базар»

Экспозиция откроется в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее

Улица Московская, 150.

18 октября. Вручение премии имени «Держи мою руку»

В программе награждение номинантов за вклад в борьбе против рака, запуск информационной кампании «Держи мою руку» по профилактике и предупреждению рака в КР, концерт.

Novotel, 19.00.

21-30 октября. Открытие фотовыставки «Дружба — это...»

Автор — Анна Карамурзина.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00 (открытие).

21 октября. Кинопремьеры

«Неисправимый Рон» (мультфильм). У любого ребенка должен быть друг. Таким лучшим другом может стать прекрасный робот, умеющий двигаться, говорить, но главное — подключенный к интернету. Такие есть у всех школьников, кроме стеснительного Барни, который из-за этого чувствует себя чужим среди своих сверстников — до тех пор, пока не получает на день рождения долгожданный подарок.

«Хороший, плохой, коп» (боевик). В маленьком городке в жестоком противостоянии сталкиваются профессиональный киллер и знаменитый аферист. Между молотом и наковальней оказывается девушка-новичок, едва успевшая заступить на службу в местный полицейский участок.

«Хэллоуин убивает» (ужасы). Лори Строуд, ее дочь Карен и внучка Эллисон поймали Майкла Майерса в ловушку и оставили гореть в подвале их дома. Раненая Лори отправляется в больницу, уверенная в том, что ее преследователь наконец-то мертв. Но Майклу удается освободиться, и его кровавая расправа продолжается. Лори должна справиться с болью и снова защищаться, однако, в этот раз весь город готов дать отпор неудержимому монстру.

«Королевская игра» (драма). Вена, 1938 год. Юрист Йозеф Барток вместе с женой собирается покинуть оккупированную нацистами Австрию, но его арестовывает гестапо. От Бартока требуют выдать конфиденциальную информацию о клиентах, а после отказа помещают в одиночное заключение и полностью лишают связи с внешним миром. Но однажды Йозефу удается украсть у своих тюремщиков книгу о шахматах. Она становится для него одновременно и спасением, и опасным наваждением.

21 октября. Спектакль «Жат эмесмин»

Театр начинает сезон спектаклем по повести Аяза Гилязова «Үч арыш жер».

Кыргызский Государственный театр юного зрителя имени Бакен Кыдыкеевой, 18.00.

21-22 октября. Конкурс «Среднеазиатская Романсиада»

В первый день пройдут конкурсные прослушивания с участием вокалистов из Бишкека, Алматы, Нур-Султана и Ташкента. Во второй состоится гала-концерт конкурса, в котором примут участие победители творческого состязания и звезды русского романса из России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Подробнее

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00 (21 октября), Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18. 00 (22 октября).

22 октября. Фестиваль спорта

В программе показательные выступления спортивных школ Бишкека, мастер-классы от тренеров, олимпийских призеров, чемпионов мира, Азии и Азиатских игр.

Парк «Адинай», 15.00.