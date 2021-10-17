13:07
USD 84.80
EUR 98.41
RUB 1.19
Общество
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание: записывает каверы на известные песни

23-летняя Каныкей Касымбекова работает репетитором английского языка в Турции. Дедушка назвал ее в честь героини легендарного эпоса «Манас». «Это одна из самых главных причин в моей жизни стать лучшей версией себя и быть достойной своего имени», — говорит девушка.

Она родилась и выросла в селе Манас Таласского района. В августе 2020 года переехала в Анкару.

В свободное от работы время кыргызстанка переводит песни отечественных исполнителей на английский и записывает каверы. Песней «Вера в любовь» в исполнении Каныкей Касымбековой поделился на своей странице в соцсетях известный певец Абир Касенов. «Честно, у меня аж мурашки... А как она исполняет! Чувствуется, что с душой», — с восхищением подписал он.

В беседе с журналистом 24.kg Каныкей Касымбекова рассказала о том, почему в Турции жить легче, чем в Кыргызстане, зачем на месяц отказалась от соцсетей и от чего ей хочется плакать за рубежом.

— Каныкей, как вы оказались в Турции?

Читайте по теме
Работники из КР нужны Турции. Камиля Мусаева о туристическом бизнесе в Анталье

— После окончания школы в Таласской области поступила в БГУ на факультет европейских цивилизаций. Там получила степень бакалавра по лингвистике английского языка. После преподавала иностранный язык школьникам и взрослым. Планировала поступить на магистратуру в Бишкеке. Но пандемия COVID-19 кардинально поменяла мои планы. Из-за вспышки коронавируса все вокруг закрылось. И это длилось не один и не два месяца. Начались финансовые трудности, и я решила переехать в Турцию к маме. Она уже третий год живет в Анкаре.

Коронавирус дал понять, что составлять планы нужно, и это хорошо, но всегда надо иметь запасной план на случай провала первого из-за форс-мажорных обстоятельств.

 Вы легко адаптировались или поначалу было непросто?

— Мне кажется, всегда и везде будет нелегко, если это что-то новое в твоей жизни. Были проблемы, трудности и неудачные дни.

Жизнь в Турции интереснее и легче, чем в Кыргызстане. Здесь все по закону.Каныкей Касымбекова

Когда я приехала, мама стала искать мне работу, хотела устроить куда-нибудь со знанием английского языка. Но поиск занял много времени. А я не хотела просто ждать и через знакомых нашла работу няни в турецкой семье. Там язык или диплом об образовании не требовался. Думала, работая няней, буду уставать только физически. Но позже поняла, что ошиблась, не готова к такой нагрузке.

Были очень трудные моменты и ситуации, но позже я нашла себя и работу мечты. Сейчас я репетитор. Работаю легально, зарплата хорошая, живу в кампусе Билкентского университета.

— Какими были ваши первые впечатления о Турции? Был ли культурный шок?

—Нет, так как кыргызы с турецким народом имеют некоторые общие исторические события, религию и языковую схожесть. Иногда даже бывают моменты, когда некоторые традиции или обычаи похожи. Например, спустя 40 дней после рождения ребенка его обмывают соленой водой, как у нас.

Турки ценят жизнь и умеют наслаждаться моментом, заботятся о своем здоровье, живут долго. Не тратят деньги на пышные тои.Каныкей Касымбекова

Элементарно когда кто-то в гости приходит, не приносит пакет продуктов, как у нас, — «кийит» (ценные подарки сватам), а просто коробку шоколада или сладкое угощение. Но, конечно, у каждого народа есть свои ценности и традиции.

 Дорого жить в Анкаре?

— В месяц на наши деньги выходит около 20-25 тысяч сомов на двоих. Плюс снять жилье, если нет своего. Так как я живу за счет семьи, где я работаю, мне не приходится тратить деньги за аренду квартиры и на дорогу.

— Как выучили турецкий и какими еще языками владеете?

Читайте по теме
Кыргызстанка Лира Жолчиева открыла компанию в Турции и помогает кыргызстанцам

— Турецкий дался мне легче, чем другие языки. Он имеет больше грамматической и лексической схожести с кыргызским. Но, естественно, сложнее понять собеседника, когда говорят на официальном или в литературной форме. Я не ходила на курсы, не изучала часами грамматику или новые слова, чтобы выучить местный язык. Я просто находилась среди людей, которые разговаривают на нем. Но на работе я говорю только на английском. Вторым языком на факультете в университете изучала немецкий. Сейчас изучаю корейский самостоятельно.

 Вы записываете каверы на песни, переводите кыргызские, русские песни на английский. Расскажите об этом подробнее.

Мой дедушка был комузистом, исполнял народные песни. А у бабушки отличные вокальные данные. Пение — мое хобби. Я не имею музыкального образования, но получаю удовольствие от этого.

Каныкей Касымбекова

Идея переводить отечественные песни на английский зародилась в прошлом году в ноябре. Я слушала песню Мирбека Атабекова «Суранамын кечир мени» и подпевала. Решила перевести текст песни на английский. Утром написала первый куплет, потом на выходных второй и записала кавер. К счастью, не было никаких плохих отзывов.

В этом году в конце августа написала текст на песню Абира Касенова «Вера в любовь» и получила позитивный отзыв от самого исполнителя. Многие стали отправлять свои теплые сообщения и пожелания. Мне было очень приятно, стала переводить тексты других песен. Но из-за плохих звуков во внестудийной записи охват моих публикаций пропал вместе с моей мотивацией записывать другие каверы. Как только у меня будет хорошее оборудование, планирую сделать несколько каверов на английском.

 Вы провели 30-дневный челлендж без соцсетей. Расскажите, с какой целью вы это сделали, как это было?

— Да, летом перед поездкой в Мерсин (город в Турции. — Прим. 24.kg) решила полностью сфокусироваться на путешествии и выделить время на чтение. К тому же иногда из-за соцсетей у человека растет уровень самокритики. Люди выкладывают в интернет все, что происходит в их жизни. Кого-то это вдохновляет и мотивирует. А у меня стало возникать ощущение, что я просто сижу и смотрю на достижения других людей. Это не зависть. Захотела сама себе бросить вызов. И у меня это получилось.

За месяц прочла Александра Беляева «Человек-амфибия» и Чингиза Айтматова «Делбирим», а также краткие детективные истории о Шерлоке Холмсе на английском языке и другие. Удовлетворена собой. Смогла также морально отдохнуть от интернет-мира.

— Каково студентам и рабочим кыргызстанцам в Анкаре?

— Анкара — административный и образовательный центр Турции. Здесь можно встретить много учащихся, студентов из других стран. Большинство поступают в университеты на стипендиальной основе. Это уникальная возможность для студентов сфокусироваться на учебе. Я встречаю здесь не только студентов из Кыргызстана, но и работающих соотечественников. В особенности здесь много женщин из нашей республики. Есть и женщины 50-60 лет, и девочки, только что ставшие совершеннолетними. У каждого своя история, и каждый из них находится здесь в поисках лучшей жизни.

— Чего вам не хватает в Анкаре?

— Моя бабушка всегда говорит: «Будь благодарной в жизни за воздух, за здоровье и всегда говори «шүгүр». Я стараюсь находить лучшее во всем. Каждый момент жизни должен быть прожит с улыбкой на лице, так как жизнь у нас одна и не вечная. У каждого своя судьба, и, как мы ее проживем, зависит только от нас.

Находясь за границей, поняла, что всегда будет не хватать наших гор Ала-Тоо, самого чистого воздуха и воды. Конечно, скучаю по родным, иногда бывают ностальгические моменты, и я плачу. Слежу за всеми новостями, что происходит в Кыргызстане. Иногда чувствую радость, иногда печаль. Верю в светлое будущее нашей любимой страны. Услышав некоторых людей, которые не хотят возвращаться в КР, удивляюсь, как можно не хотеть.

Я всегда буду желать возвращения в мой Кыргызстан. Это неописуемая любовь, которая будет жить до конца моей жизни.Каныкей Касымбекова

— Какие у вас планы на будущее?

— Есть планы продолжить учебу здесь. В следующем году — поехать в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210526/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан попросил у Турции катера и обучение для водолазов
Стали известны подробности жестокого убийства кыргызстанки в Турции
Почетное консульство Кыргызстана появилось в провинции Бурса в Турции
Кыргызстан будет реализовывать инфраструктурные проекты с турецкой компанией
Турция планирует открыть в Кыргызстане промышленную зону
Орхан Инанды написал заявление об отказе от турецкого гражданства
По итогам заседания кыргызско-турецкой межправкомиссии подписано пять документов
Кыргызстан просит увеличить срок безвизового пребывания граждан КР в Турции
Турция готова поддержать проект по строительству ГЭС на реке Нарын
Улукбек Марипов предложил провести дни культуры Кыргызстана и Турции
Популярные новости
Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за&nbsp;него? Опрос Сколько должен получать учитель, чтобы девушки хотели выйти замуж за него? Опрос
Экс-помощник Бакиева возглавил управление в&nbsp;администрации Садыра Жапарова Экс-помощник Бакиева возглавил управление в администрации Садыра Жапарова
Как получить Green card. Советы посольства США Как получить Green card. Советы посольства США
Орхан Инанды в&nbsp;суде рассказал, как его пытали в&nbsp;полицейском участке Орхан Инанды в суде рассказал, как его пытали в полицейском участке
Бизнес
Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане Глава МИД Индии принял участие в форуме СВМДА в Нур-Султане
MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра &laquo;Өмүр булагы&raquo; MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»
При поддержке MegaCom в&nbsp;детской больнице &#8470;&nbsp;3&nbsp;Бишкека обновили ЛОР-отделение При поддержке MegaCom в детской больнице № 3 Бишкека обновили ЛОР-отделение
Более 1&nbsp;миллиарда сомов в&nbsp;год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов Более 1 миллиарда сомов в год недополучает бюджет из-за контрабанды смартфонов
17 октября, воскресенье
13:00
Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание: записывает каверы на известные песни Кыргызстанка в Турции нашла свое призвание: записывает...
12:15
Учитель должен зарабатывать более 30 тысяч сомов — итоги опроса читателей 24.kg
11:37
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились три медработника
11:35
Коронавирусом болеют 1 тысяча 62 человека, 199 — в тяжелом состоянии
11:33
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека