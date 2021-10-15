В Бишкеке прошел пеший марш незрячих людей, приуроченный к Международному дню белой трости. Организовало мероприятие ОО «Кыргызская федерация незрячих».

Отметим, что таким образом общественное объединение пытается привлечь внимание граждан к проблемам незрячих, которые остаются незамеченными.

Участники акции прошли от пересечения проспекта Чуй и улицы Шопокова до «Белого дома». К маршу присоединились примерно 20 незрячих бишкекчан. Они скандируют: «Моя трость — моя независимость!»

Трость — не только символ незрячих людей, это их инструмент, «глаза». Звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить высокие препятствия (дома, деревья, столбы, припаркованные машины).