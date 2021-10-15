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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 1 тысяча 52 человека, 182 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получают 1 тысяча 52 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 576 человек, в больницах — 476. В том числе 29 человек — в крайне тяжелом состоянии, 153 — в тяжелом. Состояние 292 больных (или 62,4 процента) оценивают как средней тяжести.

За сутки по республике выздоровели 94 человека, из них в Бишкеке — 39, Оше — 1, Чуйской области — 20, Ошской — 4, Таласской — 3, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 5.

С начала марта 2020 года, по официальным сведениям, выздоровел 174 тысячи 501 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210450/
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