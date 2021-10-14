Государству вернули участок заповедной курортной зоны стоимостью 117 миллионов

Органы прокуратуры КР вернули в государственную собственность земельный участок биосферного, курортного и оздоровительного значения площадью 16 гектаров и стоимостью 117 миллионов 120 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Уточняется, что при проверке выявлен факт незаконного предоставления земельного участка, расположенного в курортной зоне города Джалал-Абад, включая территорию источника «Шор-Булак».

Решением Джалал-Абадского городского совета еще в 1991 году землю незаконно передали частникам в нарушение требований земельного и природоохранного законодательства.

В целях возврата участка прокуратурой в суд были внесены иски о признании недействительными правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, которые по результатам рассмотрения полностью удовлетворены. Участок принят на баланс государства.