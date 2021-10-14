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Общество

В Бишкеке за пять лет количество маршруток сократилось в 2,6 раза

В Бишкеке за пять лет количество маршруток сократилось в 2,6 раза. Об этом 24.kg сообщили в управлении городского транспорта.

По его данным, в 2017 году в столице курсировало 4 тысячи 136 бусиков, в 2021-м — 1 тысяча 590.

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Снизилось и количество муниципальных автобусов. Их стало меньше на семь единиц. А вот троллейбусов, наоборот, стало больше на 27 единиц.

Сегодня, по сведениям УГТ, ежедневно на линию выезжают в среднем 1 тысяча 910 единиц общественного транспорта: 87 муниципальных и 93 частных автобуса, 130 муниципальных троллейбусов и около 1 тысячи 600 частных микроавтобусов.

Отметим, что бишкекчане продолжают жаловаться на нехватку общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210405/
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