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Общество

Количество милицейских патрулей у кыргызско-таджикской границы увеличится

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов поручил воинской части МВД в селе Кок-Таш Баткенской области обеспечить общественную безопасность на границе и увеличить количество пеших патрулей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что поручение было дано им в рамках рабочей поездки в Баткенскую область.

«Замминистра ознакомился с материально-техническим состоянием УВД Баткенской области, провел строевой смотр личного состава ПСН «Шумкар» и войсковой части № 707 Внутренних войск МВД. Кроме этого, он ознакомился с условиями труда офицеров войсковой части, проходящей службу на стратегическом объекте «Головной» Ак-Сайского сельского округа Баткенской области, и строительством новых зданий для военнослужащих внутренних войск», — говорится в сообщении.

В ходе поездки Октябрь Урмамбетов также поручил руководителям повысить эффективность оперативно-служебной деятельности и усилить обеспечение безопасности граждан перед предстоящими выборами в Жогорку Кенеш.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210404/
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