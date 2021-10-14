Количество милицейских патрулей у кыргызско-таджикской границы увеличится

Заместитель министра внутренних дел Октябрь Урмамбетов поручил воинской части МВД в селе Кок-Таш Баткенской области обеспечить общественную безопасность на границе и увеличить количество пеших патрулей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что поручение было дано им в рамках рабочей поездки в Баткенскую область.

«Замминистра ознакомился с материально-техническим состоянием УВД Баткенской области, провел строевой смотр личного состава ПСН «Шумкар» и войсковой части № 707 Внутренних войск МВД. Кроме этого, он ознакомился с условиями труда офицеров войсковой части, проходящей службу на стратегическом объекте «Головной» Ак-Сайского сельского округа Баткенской области, и строительством новых зданий для военнослужащих внутренних войск», — говорится в сообщении.

В ходе поездки Октябрь Урмамбетов также поручил руководителям повысить эффективность оперативно-служебной деятельности и усилить обеспечение безопасности граждан перед предстоящими выборами в Жогорку Кенеш.