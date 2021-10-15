Афиша Бишкека на выходные: спектакли, вечера поэзии и фестиваль

Театр

16 октября. «Прощай, Гюльсары!»

Актеры Чуйского областного театра имени Шаршена Термечикована сцене Республиканского театра кукол сыграют спектакль по мотивам повести Чингиза Айтматова (инсценировка Абибиллы Пазылова).

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 18.00.

16 октября. Балет «Жизель»

В основе балета — старинная поэтическая легенда о виллисах, невестах, умерших до свадьбы. В полночь они выходят из могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, так жестоко прерванные смертью. Горе путнику, который встретится им. Виллисы вовлекают его в свой хоровод и до изнеможения кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

17 октября. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

16 октября. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

16-17 октября. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

16-17 октября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

7-17 октября. Персональная выставка Нинель Феденко

Любовь к созиданию и поиску нового — это то, чему стоит поучиться у 78-летней кыргызстанки Нинель Феденко. Семь лет назад она впервые взяла в руки кисть и масло и твердо решила стать художницей.

Галерея «Дубовый парк», 12.00-18.00.

2-16 октября. Персональная выставка Маратбека Шарафидина

На выставке представлены театральные эскизные проекты, станковая живопись и театральные костюмы по эскизам народного художника Кыргызской Республики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

13-19 октября. Выставка «Художественный базар»

Экспозиция открылась в рамках арт-фестиваля культурного развития «Микстура». Подробнее

Улица Московская, 150.

14-27 октября. Выставка к 80-летию кыргызского кино

Представлено более 100 работ, выполненных в разных техниках: графики, живописи, скульптуры и керамики. Более 90 процентов выставляются на обозрение публики впервые и сделаны специально для этой экспозиции. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

15-16 октября. Выставка «Кыргызстан аялдары»

Это площадка коллективного создания коллажей и коллективная сборка крафт-зина со всеми желающими.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали

14-17 октября. Дни российского кино

Зрители увидят четыре новые полнометражные российские кинокартины: «Огонь» (Алексея Нужного), «Назад в степь к сарматам» (Александра Прокшина), «Серебряные коньки» (Михаила Локшина) и «Подольские курсанты» (Вадима Шмелева). Подробнее

Кинотеатр «Кинобокс Семетей» (город Ош).

17 октября. Концерт Live Orchestra

У вас есть возможность насладиться классической музыкой в исполнении Чуйского камерного оркестра.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

17 октября. Военно-патриотический фестиваль «Жаш Баатыр»

В программе турнир по историческому средневековому бою, соревнования, показательные выступления спецназа Министерства обороны Кыргызстана, выставки, концерт детских творческих коллективов и многое другое.

«Карагачевая роща», 11.00.

17 октября. Театральный вечер «Четыре главы романа «Жизнь»»

Четыре вечные темы в стихах и прозе замечательных авторов в исполнении участников литературного клуба «Абажур». После основной программы будет конкурс с призами.

Винное место «Винтаж» (улица Раззакова), 18.00.

17 октября. Вечер поэзии «Тепло»

Приходите послушать стихи и музыку и познакомиться с интересными людьми.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

17 октября. Вечеринка в стиле латино

Приходите танцевать под лучшие латиноамериканские мелодии в исполнении Османи.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

Мастер-классы, лекции

16 октября. Мастер-класс «Интуитивная живопись»

Это методика обучения волшебству акварели и интуитивному движению кисти в вашей руке, где есть возможность вынести свои глубинные переживания на лист бумаги. Все материалы предоставляются. Проводит мастер-класс художница Марина Громова. Регистрация по телефону 0703778851.

Для детей

17 октября. Спектакли «Счастье для всех» и «Туулган кун»

Счастье так неуловимо и бесконечно. Или оно совсем рядом, а мы об этом даже не догадываемся. Так и маленький аистенок из сказки «Счастье для всех!» услышал от своей мамы, что именно аисты приносят людям счастье. Зрители узнают, почему эти птицы издревле считаются символом счастья.

Спектакль «Туулган кун» посвящен 30-летию независимости Кыргызстана.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00, 12.00.