Международный конкурс русского романса пройдет в Бишкеке. Вход бесплатный

В Бишкеке состоится V Открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, 21 октября в 11.00 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева проведут конкурсные прослушивания с участием вокалистов из Бишкека, Алматы, Нур-Султана и Ташкента. Вход свободный.

22 октября в 18.30 в большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет гала-концерт конкурса. В нем будут участвовать победители творческого состязания и звезды русского романса из России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Пригласительные билеты можно получить по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1, на посту охраны.