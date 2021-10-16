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Общество

Международный конкурс русского романса пройдет в Бишкеке. Вход бесплатный

В Бишкеке состоится V Открытый международный конкурс исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, 21 октября в 11.00 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева проведут конкурсные прослушивания с участием вокалистов из Бишкека, Алматы, Нур-Султана и Ташкента. Вход свободный.

22 октября в 18.30 в большом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова пройдет гала-концерт конкурса. В нем будут участвовать победители творческого состязания и звезды русского романса из России, Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Пригласительные билеты можно получить по адресу: бульвар Эркиндик, 2/1, на посту охраны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210361/
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