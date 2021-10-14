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Общество

Без поддержки. Как пожилые помогают другим во время пандемии

Фото 24.kg. Участники пресс-конференции

Во время пандемии, локдауна пожилые люди оказались в изоляции, были ограничены в общении, доступе к медицинским и другим услугам. Об этом на пресс-конференции в 24.kg напомнила менеджер проекта «ADRA-Кыргызстан» Галина Ан.

Она отметила, что с 2001 года организацией созданы группы самопомощи пожилых. В каждой по 8-10 человек, которые поддерживают друг друга. Сегодня организованы 39 групп. «Мы иногда снисходительно относимся к пожилым, но они большая часть общества, они прекрасные консультанты, у них большой опыт, который можно и нужно использовать», — сказала Галина Ан.

По ее словам, организация с июня начала реализацию проекта «ADRA — общественные приемные» по информированию социально уязвимых групп в условиях COVID-19.

«Консультантами являются члены групп самопомощи. Они оказывают первичную социально-психологическую и юридическую помощь. Они прошли тренинги, у них есть буклеты с первичной информацией, раздатки. При необходимости могут подсказать, куда обращаться людям дальше. Это очень важно, потому что сегодня много всяких слухов, дезинформации вокруг коронавируса, вакцинации и других вопросов. В проекте также есть специалисты: доктор и юрист», — добавила Галина Ан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210354/
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