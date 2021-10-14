Россия проведет испытания назальной вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения России одобрило вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V» в виде назального спрея. Об этом говорится в реестре разрешенных клинических исследований, сообщает РБК.

Цель исследования — оценка безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата при участии взрослых добровольцев. Назальный спрей будет применяться в двух дозах.

Предполагается, что в исследовании примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания проведет ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» в Санкт-Петербурге.

Тем временем создатели «Спутника V» рассчитывают получить одобрение вакцины ВОЗ до конца года, сообщает ТАСС.