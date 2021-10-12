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Общество

Чиновники отмахиваются. Около 200 жителей села Темир не могут выйти на пенсию

В Иссык-Кульской области около 200 жителей села Темир не могут выйти на пенсию. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

По ее данным, сельчане обратились к акыйкатчи с просьбой оказать содействие в решении проблемы, с которой они столкнулись.

Ранее в этом селе действовал совхоз имени Владимира Ленина, в перестроечные времена он обанкротился и перестал существовать. Сегодня бывшие работники совхоза не могут выйти на пенсию и получать выплаты. Айыл окмоту изыскал средства для перечисления в Социальный фонд, но там отказываются их принять в связи с отсутствием счетов ликвидированного совхоза. В Министерстве юстиции тоже заявили, что ничем не могут помочь.

Токон Мамытов взял обращение жителей Темира под свой контроль. В аппарате омбудсмена и привлеченные юристы изучат предоставленную документацию, чтобы постараться помочь найти соответствующее законодательству решение вопроса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/210019/
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