В Москве выбрали «Мисс Федерации мигрантов России-2021»: кто победил

В Москве завершился конкурс красоты «Мисс Федерации мигрантов России-2021». Первое место заняла представительница Узбекистана Рушана Каримова. Об этом сообщают организаторы.

Победительница получила в качестве приза сертификат на обучение в Московском финансово-юридическом университете.

Вице-мисс конкурса самых красивых мигрантов стала представительница Кыргызстана Марал Койчукораева.

Приз зрительских симпатий достался уроженке Таджикистана Нуринисо Абдулмаиновой.

Марал Койчукораева, получив награду, сказала, что мечтает о том, чтобы настал тот день, когда не останется ни одного трудового мигранта, потому что родители должны быть со своими детьми, а дети не оставаться без мам и пап, уезжающих на заработки.

«А еще я хочу, чтобы Федерация мигрантов России однажды стала Федерацией туризма», — добавила она.

По данным подготовительного комитета, цель проекта «Мисс Федерации мигрантов России» — познакомить зрителей с многонациональным разнообразием представительниц прекрасного пола, проживающих на территории РФ.