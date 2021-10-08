В Кыргызстане создана база данных детей в трудной жизненной ситуации

В Кыргызстане создана база данных детей, находящихся в в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщил пресс-центр Министерства труда и социального развития.

По его данным, база будет содержать сведения о таких детях. «Система позволит в автоматизированном режиме формировать Индивидуальный план защиты ребенка (ИПЗР) и План индивидуальной работы с семьей (ПИРС) на основании внесенных обстоятельств трудной жизненной ситуации», — отметили в ведомстве.

Специалисты территориальных госорганов смогут вносить информацию о выявленном ребенке из любого места, где имеется доступ к интернету. В МЗиСР отметили, что это сэкономит время и расходы, требуемые для запроса, координации и управления данными, получаемыми от различных ведомств на различных уровнях управления.