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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 8 октября облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День уменьшился до 11 часов 25 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.30-18.30 — отрезки улиц Элебесова, Витебской, Фере, Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;
  • 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 24;
  • 9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, Ульяновская, переулок Шушенский), жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-16, Чуй-40 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Сары-Булун, Садыбакасова, Чортекова, Южная магистраль, Чатыр-Куль), отрезки улиц Гагарина, Темировской, Буурдинской, переулок Сосновый, улица Токтоналиева, 30.

У кого намечается той

Мурат Мамбетов

Родился 8 октября 1955 года. Заслуженный артист КР, режиссер, актер театра и кино.

Робин Джереми Орд-Смит

Родился 8 октября 1965 года. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана.

Нурбек Абдылдабеков

Родился 8 октября 1986 года. Заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Памятные даты

Запатентована микроволновая печь

из интернета
Фото из интернета

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

По легенде идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Первая серийная бытовая микроволновая печь выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В настоящее время микроволновая печь — один из самых популярных бытовых электроприборов.

Куда сходить

Культура

  • выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе;
  • в кинотеатре «Ала-Тоо» начнется Фестиваль российского кино.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209699/
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