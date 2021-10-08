В Бишкеке 8 октября облачно, без осадков. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День уменьшился до 11 часов 25 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-18.30 — отрезки улиц Элебесова, Витебской, Фере, Шабдана Баатыра, 1, 1/1, 1/2;

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 24;

9.00-18.00 — село Чон-Арык (улицы Северная, Семетей, Ульяновская, переулок Шушенский), жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-16, Чуй-40 — Чуй-45), «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Сары-Булун, Садыбакасова, Чортекова, Южная магистраль, Чатыр-Куль), отрезки улиц Гагарина, Темировской, Буурдинской, переулок Сосновый, улица Токтоналиева, 30.

У кого намечается той

Мурат Мамбетов

Родился 8 октября 1955 года. Заслуженный артист КР, режиссер, актер театра и кино.

Робин Джереми Орд-Смит

Родился 8 октября 1965 года. Бизнес-омбудсмен Кыргызстана.

Нурбек Абдылдабеков

Родился 8 октября 1986 года. Заместитель генерального директора ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана».

Памятные даты

Запатентована микроволновая печь

Фото из интернета

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

По легенде идея ее создания пришла ему в голову после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, он заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Первая серийная бытовая микроволновая печь выпущена японской фирмой Sharp в 1962 году. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В настоящее время микроволновая печь — один из самых популярных бытовых электроприборов.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе;

в кинотеатре «Ала-Тоо» начнется Фестиваль российского кино.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

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