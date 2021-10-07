Иностранцы смогут поступать в вузы КР онлайн. Минобразования разработает систему

Министерство образования и науки планирует разработать автоматизированную информационную систему по поступлению иностранных граждан в образовательные учреждения Кыргызстана. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, ведомство объявило тендер на разработку АИС «Цифровой контрактер».

В технических характеристиках отмечается, что целью системы является обеспечение абитуриентов (иностранных граждан) возможностью подачи заявления на участие в конкурсе на зачисление в вузы, автоматизация сбора, учета, хранения создание списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению, по итогам внутренних экзаменов вузов.

Система позволит приемной комиссии вузов ускорить свою работу, тем самым повысив качество и прозрачность зачисления иностранных абитуриентов в вузы КР.

На разработку системы МОиН планирует потратить 3 миллиона 92 тысячи 250 сомов.