Жалобу Равшана Джеенбекова суд признал обоснованной, но не удовлетворил

Жалобу экс-депутата Равшана Джеенбекова, поданную им на бездействие Генпрокуратуры, рассмотрел Октябрьский районный суд Бишкека.

По словам юриста Замира Жоошева, который представляет интересы бывшего нардепа, суд признал обоснованность жалобы в той части, что прокурор обязан был в течение 24 часов зарегистрировать заявление Равшана Джеенбекова в ЕРПП о привлечении к уголовной ответственности судьи Первомайского районного суда столицы Азирета Медерова «за злоупотребление должностным положением и незаконное лишение свободы на длительный срок».

Но дежурный прокурор решил, что может рассмотреть жалобу в течение 14 дней. Равшан Джеенбеков и его юрист расценили это как грубое нарушение УПК.

Суд признал обоснованность жалобы, но не удовлетворил ее. Замир Жоошев направил апелляцию в вышестоящую инстанцию.

Напомним, что Равшан Джеенбеков вместе с бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым и другими его соратниками проходит обвиняемым по уголовному делу о кой-ташских событиях.