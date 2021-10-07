Безопасный город. С начала проекта в бюджет поступило 1,8 миллиарда сомов

С начала реализации проекта «Безопасный город» в бюджет поступило более 1,8 миллиарда сомов. Об этом на брифинге сообщила замминистра цифрового развития Асель Кененбаева.

Она подчеркнула, что все средства направляются в бюджет, а потом уже Министерство экономики и финансов занимается их расщеплением. «С марта 2019 года зафиксировано около 2 миллионов нарушений. Оплачено 66 процентов штрафов», — добавила чиновница.

Она отметила, что по неоплаченным штрафам формируется пеня. «Дальше дела передаются в судебные органы, где приставы будут заниматься взысканием», — сказала Асель Кененбаева.

Напомним, сейчас идет второй этап проекта «Безопасный город». Планируется, что он завершится 10 марта 2022-го.

Конкурс по реализации второго этапа проекта «Безопасный город» выиграла китайская компания Shenzhen Sunwin Intelligent Co. Ltd. По проекту аппаратно-программными комплексами планируют охватить 306 точек — 266 стационарных и 40 передвижных. Второй этап проекта охватит все области республики, два города республиканского и 15 городов областного значения, 73 населенных пункта.