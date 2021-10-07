В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 141 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 690 человек, в больницах — 451. В том числе 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 154 — в тяжелом. Состояние 272 больных (или 60,3 процента) оценивают как средней тяжести, двое находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 84 человека, из них в Бишкеке — 42, Оше — 3, Чуйской области — 14, Таласской — 4, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 1.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 796 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.