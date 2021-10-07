В Бишкеке 7 октября облачно, в первой половине дня дождь. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День уменьшился до 11 часов 28 минут.
Отключение света, газа, воды
- 9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 23, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 2-я, 3-я), улица Суванбердиева, 102;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного;
- 9.30-13.00 — жилмассив «Энесай» (улица Энесай, 5-13), отрезки улиц Шайыр, Пионерской, Курманалиева, Саратовской, Комсомольской;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Енисейской, Фирсова, переулки Новостроевский, Памирский, Аральский;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Садырбаева, Магистральной, Волоколамской, Эшпай, Семетей, Туюкской, Асаналиева, переулки Нижний, Комсомольский, улица Токтоналиева, 20, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Арча», «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Садыбакасова, Шербет), «Ак-Босого» (улицы Чуй-41 — Чуй-45).
У кого намечается той
Абдыкапар Султанов
Родился 7 октября 1958 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
День гражданской авиации Кыргызстана
День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.
В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.
Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-х.
Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.
Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»
Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.
В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес, будет находиться на первом месте.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Аманбек Жайнаков
Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.
Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.
Имя Аманбека Жайнакова вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).
Автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимается педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Куда сходить
Культура
- выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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