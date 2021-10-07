В Бишкеке 7 октября облачно, в первой половине дня дождь. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День уменьшился до 11 часов 28 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 23, жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 2-я, 3-я), улица Суванбердиева, 102;

13.00-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного;

9.30-13.00 — жилмассив «Энесай» (улица Энесай, 5-13), отрезки улиц Шайыр, Пионерской, Курманалиева, Саратовской, Комсомольской;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Енисейской, Фирсова, переулки Новостроевский, Памирский, Аральский;

9.00-18.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Садырбаева, Магистральной, Волоколамской, Эшпай, Семетей, Туюкской, Асаналиева, переулки Нижний, Комсомольский, улица Токтоналиева, 20, жилмассивы «Ынтымак», «Ала-Арча», «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Садыбакасова, Шербет), «Ак-Босого» (улицы Чуй-41 — Чуй-45).

У кого намечается той

Абдыкапар Султанов

Родился 7 октября 1958 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Памятные даты

День гражданской авиации Кыргызстана

Фото www.airport.kg. «Боинг 737-800» с надписью Bubusara

День гражданской авиации Кыргызстана, отмечаемый ежегодно 7 октября, установлен постановлением правительства от 3 октября 1994-го.

В октябре 1933 года с Фрунзенского аэродрома взлетел маленький самолет У-2, пилотируемый Николаем Иеске с авиатехником на борту Евгением Балакши.

Бурное развитие гражданская авиация страны получила в 1960-х.

Вскоре начинают эксплуатироваться транспортные самолеты Ил-18 и Ан-24. Происходит бурный рост технической оснащенности. В последующие годы возведены многочисленные объекты служб аэропортов Фрунзе, Оша, жилые дома, расширены аэровокзалы во всех аэропортах внутренних воздушных линий.

Всемирный день действий профсоюзов «За достойный труд!»

Фото из интернета

Праздник отмечается в более чем 130 странах мира с 2008 года. Решение об установлении данного дня принято на третьем заседании Генерального совета Международной конфедерации профсоюзов в декабре 2007-го.

В этот день профсоюзы всего мира совместно выступают за обеспечение всех трудящихся достойным трудом. Они требуют, чтобы концепция достойного труда легла в основу правительственных программ, поскольку только таким образом можно обеспечить экономический рост и построить новую экономику, в которой человек, а не бизнес, будет находиться на первом месте.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Аманбек Жайнаков

Фото igd.kg. Аманбек Жайнаков

Родился 7 октября 1941 года в селе Кырк-Казык Таласской области. Академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, лауреат Государственной премии КР в области науки и техники.

Один из основоположников нового научного направления в Кыргызстане — исследований в области теплофизики и теории тепло- и массообмена высокотемпературных процессов на основе численного моделирования и вычислительного эксперимента.

Имя Аманбека Жайнакова вошло в международный справочник «Выдающиеся личности XX века», изданный Кембриджским биографическим центром (Великобритания).

Автор более 300 научных работ, в том числе 11 монографий и 10 учебников и учебных пособий. Более 50 лет плодотворно занимается педагогической деятельностью и подготовкой кадров высшей квалификации. Под его руководством защищены 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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