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Общество

Всемирная метеорологическая организация предупредила о глобальном водном кризисе

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупредила о глобальном водном кризисе. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что организация выпустила новый доклад «Состояние климатического обслуживания в 2021 году: водные ресурсы». В нем прогнозируется в ближайшем будущем резкое увеличение числа людей, страдающих от нехватки воды. 

Отмечается, что предпринимаемые международным сообществом усилия в области управления, мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения неудовлетворительны и носят фрагментарный характер.

«Повышение температуры приводит к изменению характера осадков на глобальном и региональном уровнях, что, в свою очередь, влечет за собой изменение режима выпадения осадков, сдвиг сельскохозяйственных сезонов и влияет на здоровье и общее благополучие людей, в том числе обеспечение продовольствием», — отметил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Он добавил, что нехватка воды продолжает оставаться серьезной причиной для беспокойства во многих странах и особенно в Африке.

В государствах, испытывающих нехватку воды, в настоящее время живут более 2 миллиардов человек. Эти люди страдают от отсутствия доступа к безопасной питьевой воде и средствам санитарии.

Согласно приведенным в докладе данным, в 2018 году 3,6 миллиарда человек не имели надлежащего доступа к воде на протяжении по меньшей мере месяца. Ожидается, что к 2050 году этот показатель вырастет примерно до 5 миллиардов.

За последние 20 лет глобальные запасы водных ресурсов, то есть объем всей воды на поверхности земли и под землей, включая влажность почвы, снег и лед, уменьшались со скоростью 1 сантиметр в год.

Ситуация усугубляется еще и тем, что лишь 0,5 процента водных ресурсов Земли пригодны для использования в качестве питьевой воды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с водой, за последние 20 лет стали происходить в мире значительно чаще. С 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, по сравнению с двумя предыдущими десятилетиями, увеличилось на 134 процента. Наибольшее число смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, происходит в Азии, где, по мнению авторов доклада, необходимо срочно укрепить комплексные системы предупреждения о речных паводках.

Количество и продолжительность засух на Земле за тот же период увеличились на 29 процентов. Большинство смертей, связанных с засухами, регистрировалось в Африке.

В докладе содержатся конкретные рекомендации по улучшению управления водными ресурсами, совершенствованию механизмов мониторинга и раннего предупреждения. В частности, вкладывать больше средств в комплексное управление водными ресурсами, в системы раннего предупреждения о засухе и паводках, а также улучшать методы сбора и обработки информации. Кроме того, они предлагают координировать работу различных служб, которые занимаются этими вопросами, и призывают страны вступать в организованную ВМО Коалицию по водным ресурсам и климату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209526/
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