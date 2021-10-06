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Общество

В Бишкеке проходит форум женщин-предпринимателей из Кыргызстана и России

В столице Кыргызстана начал работу Кыргызско-Российский женский бизнес-форум. Он продлится до конца недели в отеле «Орион». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, в форуме участвуют представители органов государственной власти, общественные деятели и женщины-предприниматели двух стран.

Участницы мероприятия представят свои бизнес-проекты, обсудят перспективы сотрудничества в различных секторах экономики и обменяются опытом по наиболее важным вопросам женского предпринимательства.

Встречу организовал Конгресс женщин Кыргызстана совместно с посольством РФ в КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209501/
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