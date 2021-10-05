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Общество

Спецслужбы Кыргызстана приняли участие в учениях в Пакистане

ГКНБ принял участие в антитеррористических учениях государств — членов ШОС «Пабби-Антитеррор — 2021». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что мероприятие прошло в Пакистане, в нем участвовали компетентные органы всех государств — членов ШОС.

«Завершающий этап учений прошел в Пакистане на полигоне «Пабби». Наряду с совершенствованием практики сотрудников спецподразделений в режиме реального времени отработаны механизмы обмена информацией между компетентными органами государств — членов ШОС. Также спецслужбы проверили эффективность использования ранее созданной защищенной информационно-телекоммуникационной системы связи, возможностей других каналов взаимодействия», — сообщили в пресс-центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209390/
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