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Общество

В Бишкеке покажут фильмы международного конкурса «Снять за 48 часов»

В кинотеатре Broadway 5 и 6 октября покажут 54 короткометражных фильма, созданные кыргызскими кинематографистами и любителями в рамках Центрально-Азиатского конкурса «Снять за 48 часов». Об этом сообщили организаторы.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и любители из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

В 2021 году конкурс стартовал 28 августа. По итогам 48 часов организаторы получили 249 фильмов из пяти стран Центральной Азии. Из них 54 присланы из Кыргызстана.

Принимались короткометражные работы длительностью до четырех минут, созданные за 48 конкурсных часов. Работы проходят два уровня отбора: шорт-лист из 48 работ и итоговое голосование международного жюри.

«Мы даем нашим участникам полную свободу в выборе темы и поощряем разные жанры. Миссия конкурса — это развитие и поддержка киносообщества Центрально-Азиатского региона, поиск молодых талантов. Ежегодно мы бросаем вызов всем неравнодушным к кинематографу и каждый раз находим новые имена», — отметил организатор Андрей Мануйлов.

Конкурс проводится при поддержке дипломатической миссии США в Казахстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209372/
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