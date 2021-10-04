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Общество

На Иссык-Куль прибыли мощи и икона святого Александра Невского

На Иссык-Куле все православные верующие в эти дни смогли преклониться к мощам и иконе Александра Невского. В регион святыню доставили с российской военной базы «Кант».

В селе Ананьево реликвия пробудет несколько дней, а затем отправится по церквям региона.

Прихожане храма святителя Николая Чудотворца смогли с самого раннего утра прикоснуться к святым мощам.

— На Иссык-Куль мы приехали из России. У себя дома на севере часто посещаем храм. Мы с мужем воцерковленные люди. Случайно узнали, что в Ананьево будет святыня, не смогли пропустить. Поменяли билеты и перенесли рейс на пару дней. Из храма вышла с чистой душой и помыслами, нисколько не жалею, что так сделали, — рассказала наша собеседница Екатерина.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Праздничная литургия в храме села Ананьево

Колокольный звон оповещал всех о начале праздничной литургии. Верующие стекались со всей округи. Среди прихожан оказались не только жители окрестных сел, но и гости из Бишкека, соседнего Казахстана и России.

С благословления настоятеля протоиерея Виктора нам удалось не только поговорить с прихожанами, но и приложиться к святым мощам.

Известно, что будущий правитель Руси много времени уделял молитвам. Икона Спасителя или богородицы была с ним везде, куда бы он не поехал. В 2016 году святой Александр Невский стал покровителем сухопутных войск Российской Федерации. Именно его образ является защитником военнослужащих.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Икона святого Александра Невского

— Александр Невский является покровителем города Санкт-Петербурга. Он — собиратель всего русского народа. Это — воин и печальник русского народа. Если так можно охарактеризовать кратко благоверного князя Александра. Перед кончиной Невский принял постриг под именем Алексия. На тот момент ему было 42 года. Икона, образ и слово Божье — вот чем, помимо меча, сражался великий полководец. И в дипломатии он преуспел не меньше, чем в военной науке. Образ святого напоминает всем православным о подлинных ценностях — патриотизме, вере в Бога и любви к людям, — рассказал настоятель храма.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Поклониться мощам святого Александра Невского приехали из Бишкека, Казахстана и России

По словам протоирея Виктора, икона святого князя Александра имеет огромное значение для православных. Образ является олицетворением защитника и мудрого правителя Отечества, стоящего на страже веры и государства. Он напоминает о подлинных ценностях — патриотизме, вере в Бога и любви к людям. Его мощи, согласно верованиям христиан, обладают чудодейственной силой. Они верят, что Александр Невский, который при жизни прославился добрыми делами, после смерти помогает людям, исцелять, направляет на путь истинный.

Василий Ивашов крупный фермер из Ананьево. Он признался, что сейчас в деревне жаркая пора сбора урожая. У жителей села в это время нет свободной минуты. Идет уборка зерновых. Но все равно он сегодня не мог не прийти в церковь. Хотя бы на несколько минут.

Как только в Ананьево стало известно о прибытии святыни, многие из его бригады хотели поклониться мощам. Но общим решением отпустили сюда только двоих.

Юрия Кузьминых
Фото Юрия Кузьминых. Для православных икона святого Александра Невского имеет огромное значение

— В храм я пришла осознанно. Я выросла в мусульманской среде. Мой дядя мула. Он нормально относится к моей православной вере. Ходила в секту, занималась целительством. Часто стала задавать себе вопросы, откуда у меня этот дар. От лукавого или от бога. Сейчас все это в прошлом. Потом мы приехали сюда из Бишкека с подругой. У нее начались проблемы со здоровьем. Отстояли службу, причастились. Потом уехали. Буквально через неделю начались улучшения. Главное, у нее прошли все страхи, появился аппетит. Здесь часто бывает моя дочь, сейчас с мужем она работает в Южной Корее. Как появляется возможность побывать дома непременно выбирает время, чтобы приехать в Ананьево. Сюда стараюсь приезжать несколько раз в год. Это желание постоянно быть в молитвенном состоянии. Помыслы о боге очищают душу. В этом святом месте очень сильно меняется жизнь, душевное внутреннее состояние, обретается покой, — говорит прихожанка Мария.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209230/
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