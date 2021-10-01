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Общество

Обвиняемый в вымогательстве Мелис Аспеков отказался от сделки со следствием

Обвиняемому в вымогательстве взятки Мелису Аспекову предлагали пойти на сделку со следствием. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил адвокат Сергей Манукян.

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По его словам, обвинение в отношении Мелиса Аспекова построено лишь на показаниях свидетелей.

«Со слов моего подзащитного, ему предлагали пойти на сделку со следствием. Ему говорили, что он должен дать показания на конкретное лицо. Но Мелис Аспеков отказался, сославшись на то, что он не сможет потом смотреть в глаза тому, на кого ему указывают. Мой подзащитный не признает вину, так как все обвинение строится на свидетельских показаниях, которые не могут являться доказательством», — сказал Сергей Манукян.

Адвокат добавил, что второй фигурант дела Улан Джураев во время допроса в суде отказался от своих показаний, данных на следствии.

«Отвечая на мои вопросы, Джураев сказал, что Мелис Аспеков ни у него, ни через него у Василия Дашкова не вымогал деньги. Он признался, что сам требовал $250 тысяч, которые Дашков должен был ему передать за посредничество в выгодной сделке по продаже металлолома», — отметил Сергей Манукян.

Напомним, Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208978/
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