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Общество

В России сняли документальный фильм о любви москвички и таксиста из Кыргызстана

Музыкант Василий Зоркий снял короткометражный документальный фильм «До свидания» (See you) о любви москвички и таксиста из Кыргызстана. Лента появилась в YouTube-канале режиссера.

«Ася и Жаныбек познакомились в такси. Жаныбек приехал работать в Москву из Киргизии. Они полюбили друг друга и стали жить вместе. Через несколько лет Жаныбеку отказали во въезде в Россию и Ася переехала к нему. Это их история», — написали авторы о фильме.

Фильм длится 23 минуты. В нем можно увидеть пейзажи Кыргызстана.

Режиссер — Василий Зоркий, оператор — Адель Дзиваева, музыка — группа «Зоркий».

«Красивая история о любви, о человечности, об искренности. Очень трогает, как ее стало задевать все, что он привык игнорировать. Герои такие искренние, такие трогательные. Спасибо, что поделились такой историей!» — прокомментировали фильм зрители.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208930/
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