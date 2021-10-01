В России сняли документальный фильм о любви москвички и таксиста из Кыргызстана

Музыкант Василий Зоркий снял короткометражный документальный фильм «До свидания» (See you) о любви москвички и таксиста из Кыргызстана. Лента появилась в YouTube-канале режиссера.

«Ася и Жаныбек познакомились в такси. Жаныбек приехал работать в Москву из Киргизии. Они полюбили друг друга и стали жить вместе. Через несколько лет Жаныбеку отказали во въезде в Россию и Ася переехала к нему. Это их история», — написали авторы о фильме.

Фильм длится 23 минуты. В нем можно увидеть пейзажи Кыргызстана.

Режиссер — Василий Зоркий, оператор — Адель Дзиваева, музыка — группа «Зоркий».