14:06
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Общество

На Старой площади митингуют участники баткенских событий

На Старой площади митингуют участники баткенских событий. Об этом 24.kg сообщил военный правозащитник Анвар Сартаев.

из Telegram/bashtan_bashta
Фото из Telegram/bashtan_bashta. Возле здания кабинета министров митингуют участники баткенских событий

По его словам, около 60 человек со всех регионов Кыргызстана собрались у Дома правительства. Участники баткенских событий требуют от властей придать им статус ветеранов и четко прописать это в Законе «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла».

Помимо этого, родственники погибших военных недовольны пенсией в 1 тысячу сомов, которую они получают от государства. Митингующие требуют увеличить эту сумму до 10 тысяч в месяц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208834/
просмотров: 896
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке около здания суда проходят два митинга
Сторонники задержанного экс-депутата митингуют у здания Первомайского райсуда
Мы ни при чем. В компании «Вега» прокомментировали митинг бишкекских водителей
Автолюбители Бишкека митингуют против компании «Вега». Требуют отменить штрафы
Задержание активистки. Около МВД проходит митинг сторонников Орозайым Нарматовой
Воняет птичьим пометом. Жители нескольких сел вышли на митинг
Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протеста в Бишкеке
Дело «Кумтора». Сторонники Темира Сариева продолжают митинг возле горсуда
Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева
Дело «Кумтора». Число митингующих сторонников Темира Сариева увеличивается
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
30 сентября, четверг
14:00
Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жи...
13:44
Для зараженных COVID-19 свободны 290 коек в медучреждениях Бишкека
13:35
Зампредседателя Гарантийного фонда стал 28-летний Алтымыш Туратбеков
13:29
Фермеры пообещали подарить главе Минсельхоза мешок кукурузы, если их не услышит
13:16
При экосовете мэрии Бишкека создадут комитет по озеленению