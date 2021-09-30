На Старой площади митингуют участники баткенских событий. Об этом 24.kg сообщил военный правозащитник Анвар Сартаев.

Фото из Telegram/bashtan_bashta. Возле здания кабинета министров митингуют участники баткенских событий

По его словам, около 60 человек со всех регионов Кыргызстана собрались у Дома правительства. Участники баткенских событий требуют от властей придать им статус ветеранов и четко прописать это в Законе «О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла».

Помимо этого, родственники погибших военных недовольны пенсией в 1 тысячу сомов, которую они получают от государства. Митингующие требуют увеличить эту сумму до 10 тысяч в месяц.