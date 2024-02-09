Задержан ветеран Вооруженных сил Анвар Сартаев. Об этом 24.kg сообщили адвокат Юрий Скатневский и младший сержант запаса Наталья Силина.

По их данным, Анвара Сартаева задержали 1 февраля. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 278 (призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами) УК КР. 3 февраля Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Адвокат отмечает, что с 2005 года Анвар Сартаев является военным правозащитником на общественных началах. Неоднократно защищал и восстанавливал нарушенные права военнослужащих, сотрудников СИН, МВД и служащих силовых структур. Поднимал значимые для развития силового блока страны вопросы.

«Анвар Сартаев никогда не призывал к подрыву государственного строя страны, его задержание носит политический характер, президент, будучи гарантом Конституции, должен обратить особое внимание на правовой беспредел со стороны МВД в отношении Сартаева», — отмечают Скатневский и Силина и просят главу государства взять под личный контроль уголовное дело в отношении задержанного.

Они добавляют, что основания для задержания Сартаева отсутствуют, а арест произведен с нарушением требований статьи 96 УПК КР. Допрос в качестве подозреваемого вообще не проводился.