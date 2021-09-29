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Общество

480 детей с ВИЧ получили планшеты

480 детей с ВИЧ получили планшеты. Об этом сообщили в ПРООН.

По их данным, общая сумма закупленной техники составила $79 тысяч 488.

Планшеты Республиканскому центру СПИДа для детей с ВИЧ из всех регионов Кыргызстана передали Программа развития ООН и Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

«Это не только позволит детям участвовать в онлайн-занятиях во время пандемии COVID-19, но также поможет получить доступ к медицинским, социальным и психологическим консультациям, программам обучения и информации о ВИЧ в режиме онлайн», — говорится в сообщении.

Известно также, что начата разработка уникального мобильного приложения по ВИЧ, которое будет доступно на русском и кыргызском языках в конце 2021 года и предоставит информацию о профилактике, диагностике и лечении ВИЧ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208678/
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